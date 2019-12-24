2019-12-24T16:28:26+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: Не надо задирать до потолка цены, чтобы бюджет набить

Госконтроль в алкогольной и табачной промышленности помогает сохранить население страны, заявил президент в интервью Алексею Венедиктову на радиостанции «Эхо Москвы»
Ольга ШУМАНСКАЯ
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..Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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- Водка, коньяки и прочее - у нас жесточайший контроль. У нас, тьфу-тьфу-тьфу, нет такой беды, как у вас, - паленая водка. И я Путину говорю, слушай, вот мы спорим сейчас: открыть рынок Беларуси для поставки этих российских напитков. Я говорю, что мы договорились: если эффект дает какая-то система, то ее надо взять в России, и не важно, что мы меньше.

И давайте, говорю, введем государственную монополию. Это не наши инновации, конечно, вы воевать начнете за этот рынок и прочее. Но зато мы людей сохраним. Но почему, договорившись о том, что где лучше система, ту и берем, сегодня отступаем?

Или по табаку. Вы посмотрите, завалили нас этим табаком со всех сторон, и вы на нас обижаетесь, что белорусских табачных изделий много поставляется. Но, во-первых, не надо задирать до потолка цены, чтобы бюджет набить. Не надо.

У нас цены ниже значительно, чем у вас, и это большая проблема в этих переговорах. Мелкий вопрос, но большая проблема. У нас тоже госмонополия, все контролируется: ты производишь столько миллиардов, ты столько поставляешь и так далее. Все железно контролируется, потому что это здоровье людей, это как оружие. Мы против этого боремся, как против наркоты. Почему вы не хотите этого взять? Потому что у вас карманы набивают не только производители и продавцы от алкоголя и табака, но и знаете, кто к этому не имеет отношения, начиная с чиновников, заканчивая…

Почему вы этим путем не идете, а нас плющите, чтобы мы вашу эту систему взяли?

- И что вам ответил гарант? - спросил Алексей Венедиктов.

- «Вы знаете, мы этим не занимаемся, это рыночные отношения, рынок регулирует». Ну, хорошо, пусть он у вас регулирует, а мы будем это контролировать. Люди дороже, у нас падение населения, у вас и у нас. И мрут. Афганистан мы там долбаем. Да в России за год в десять раз, а то и в двадцать гибнет больше людей, чем за все время в Афганистане. И у нас этого хватает, поэтому не надо гробить людей. Не надо. А потом, здравоохранение, лекарств нет, того нет. А где они будут, люди нормальные, если они сигарету закурили, две пачки в день выкурили, минимум одну, и еще выпили. Где они здоровые будут? Каким спортом они будут заниматься?

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