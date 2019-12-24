2019-12-24T16:52:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: Сталину надо поставить памятник в Беларуси

Президент благодарен руководителю СССР за то, что тот восстановил в нынешних границах Беларусь
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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К Владимиру Ленину у Лукашенко тоже хорошее отношение. Фото: БелТАК Владимиру Ленину у Лукашенко тоже хорошее отношение. Фото: БелТА
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- Сталину надо поставить памятник в Беларуси - я как историк говорю - за пакт Молотова - Риббентропа. Потому что мы воссозданы были в нынешних границах нашей Беларуси (...), - сказал Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Президент Беларуси упомянул и про Рижский договор.

- Взяли и поделили - отрезали кусок Западной Беларуси и Украины и отдали. Был и этот, постыдный, наверное, факт. А может тогда и другого выхода не было... Владимир Ильич Ленин, к которому у меня хорошее отношение - как историк, я это понимаю. Он многое сделал для создания того государства. И корни наши тоже там, никуда не денешься. Он мотивировал это тем, что другого выхода не было. (...) Но отдавать территорию - это катастрофа. Я никак не могу это переварить. (...) Но Иосиф Виссарионович, спасибо ему, восстановил в нынешних границах Беларусь.

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