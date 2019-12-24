Лукашенко о сыне Коле: В Китае он - Маленький принц, а его лучший друг - Владимир Владимирович

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Президент 24 декабря рассказал о своем сыне в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

- Что самое трудное в общении с мальчиком из XXI века?

- Самое трудное, что это взрослый человек в переходном возрасте, когда все отвергается и критикуется. Он главный мой оппозиционер, чтоб ты знал. Любое мое заявление по телевизору он посмотрел и сразу критикует моего пресс-секретаря: «Да что она рассказывает про тебя там?» Это самое сложное. Но он впитал всю мою работу с двух лет и, как бы внешне ни критиковал, он меня понимает.

- Вы не хотели бы для сына такой судьбы, как для себя?

- Ни в коем случае! Президент в 90-х и нынешний - это две большие разницы. Даже старший, который сейчас ушел из государственной службы и спортом занялся, я его придерживаю как канал общения со спецслужбами…Через Диму, Витю и Колю я получаю такой массив информации, такие вопросы иногда они мне приносят, что ты никогда бы не достучался до президента.

- Как Коля приносит информацию?

- Мне важно, как он эту информацию получает, переваривает и мне приносит. Важно понимание молодежи. Он мне переводит, когда я с президентами разговариваю. В Китае он Маленький принц, потому что с 2 - 3 лет уже привыкли к нему. Он поздравляет дядю Си Цзиньпина и его супругу с Новым годом, они в нем души не чают. Он друг Владимира Владимировича, а не мой друг. Он мне часто говорит: «Вот видишь, как президент должен поступать!» или «В хоккей я не в твоей пятерке буду играть, я буду с Владимиром Владимировичем!» Ну и хрен с вами, идите играйте!

- Эти 15 - 16-летние, которые ничего не знают про Советский Союз, куда они смотрят?

- Я говорю о своем сыне, они разные. Кто-то на Западе прижился, особенно дети оппозиционеров. Некоторые учатся. Конечно, они там что-то смотрят, но некоторые наелись Запада и возвращаются просветлевшими. Некоторые не попробовав, а хорошо там, где нас нет, смотрят и туда.

- Эти 15 - 16 летние белорусы более образованны, чем мы?

- Кто-то более, а кто-то нет. Я не показатель, я деревенский хлопец. Они сейчас более информированы. Не у всей нынешней молодежи в приоритете образование, но если ты Колю спросишь, то он недавно победил на олимпиаде по химии…

- Потому что он сын президента?

- Не, ну зачем? Там же тестирование. Опять чисто российские рассуждения! У нас никто не скажет «потому что дети президента». Особенно Коля, который так боится, чтобы она нас где-то вместе по телевизору не показала (пресс-секретарь. - Ред.), потому что люди не поймут. Это мое счастье, что мои дети не ходят, растопырив пальцы. Я за этим слежу железно. А у малыша (Коли. - Ред.) просто изнутри это. Больше он меня и ее критикует (пресс-секретаря. - Ред.). Он общительный, старается услужить даже. Девчонки идут - он старается поднести что-то, нагрузит все на себя и несет эти аппараты, камеры журналистов. Идет как рикша. И не скажешь, что это распальцованный президентский сынок. Я очень счастливый отец!