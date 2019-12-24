2019-12-24T17:08:14+03:00
Политика
КП Беларусь

Павличенко обвинил Гаравского во лжи

Бывший спецназовец Гаравский заявил, что вместе с Павличенко причастен к пропаже Захаренко и Гончара в 1999-м году, Павличенко сделал ответное заявление
Сергей ДЕМИДОВ
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Юрий Гаравский заявил о себе как о бывшем бойце СОБРа и участнике похищений Гончара и Захаренко, Дмитрий Павличенко обвинил его во лжи. Фото: www.dw.com.Юрий Гаравский заявил о себе как о бывшем бойце СОБРа и участнике похищений Гончара и Захаренко, Дмитрий Павличенко обвинил его во лжи. Фото: www.dw.com.
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Юрий Гаравский рассказал о причастности к пропаже известных политиков Виктора Гончара и Юрия Захаренко еще в середине декабря. 24 декабря на сайте Ассоциации ветеранов подразделения спецназа войск МВД председатель ассоциации Дмитрий Павличенко разместил заявление, где утверждает, что Гаравский лжет.

- Некоторые недобросовестные СМИ и частные лица пытаются опорочить меня и других наших братьев и спецназ в целом. Распространяя лживые и скандальные заявления, гражданина Горавского попросившего политическое убежище на западе (пунктуация и орфография сохранены. - Ред.), - сообщает chest.by слова полковника в отставке Павличенко. - Он необоснованно обвиняет бойцов спецназа. Гаравский проходил службу в одном из подразделений бригады оперативного назначения ВВ МВД РБ в 90-х годах прошлого века. В конце 1999 года совершил уголовное преступление, был судим, отбывал срок в СИЗО №1. Он опозорил наши ряды и был уволен по дискредитации высокого звания спецназовца. Каюсь перед вами: несмотря на ваше негативное к нему отношение я под свою личную ответственность и от имени ассоциации «Честь» средствами, собранными на нужды ветеранов, оказывал материальную помощь Гаравскому на протяжении нескольких лет. Я проявил излишнюю жалость и сострадание…

Напомним, Гаравский дал эксклюзивное интервью немецкому изданию Deutsche Welle 16 декабря. Как пишет издание, он в сентябре 2019-го сам обратился в редакцию. Гаравский представляется бывшим сотрудником СОБРа (Специальный отряд быстрого реагирования МВД. - Ред.) живет в одной из стран Европы, где рассматривается его прошение о предоставлении политического убежища.

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