Лукашенко рассказал, похож ли Зеленский на него в молодости

Изменить размер текста: A A

- Александр Григорьевич, тут мне сказали в Киеве: а тебе не кажется, что Зеленский напоминает молодого Лукашенко? Спроси у Лукашенко, кажется ему это или нет. Я спрашиваю вас, вам не кажется, что Владимир Зеленский вас напоминает молодым? - задал вопрос Алексей Венедиктов.

- А вы знаете, Алексей, даже если бы казалось, я бы вам не сказал. Потому что когда я был в Украине, с Володей встречались в первый раз, мы идем вдвоем, а все начали его то ли упрекать, то ли спрашивать: «Вот вы похожи на Лукашенко» и прочее. На что он ответил: «Лукашенко - это Лукашенко, а Зеленский - это Зеленский». Но то что, допустим, Украина попала в сложную ситуацию, в которой когда-то Беларусь находилась, и мне приходилось из этого выкарабкиваться - это опыт определенный. И Владимир Зеленский, как человек умный и образованный, понимает, что не только там где-то на Западе и в России надо этот опыт черпать, но и в Беларуси. Поскольку Беларусь - это очень близкая для них страна. Поэтому он иногда действует такими методами, решая те или иные задачи, как делали это в Беларуси.

- Мы можем говорить о том, что Беларусь - это союзник России. А можем ли мы говорить о том, что Беларусь - это союзник Украины?

- Абсолютно правильно. Мы - союзник. Это неоспоримо, вы знаете - это наш неоспоримый приоритет. Украина для нас не союзник в таком понимании, но у нас очень добрые отношения, близкие отношения в Украине, которые оцениваются в более 5 млрд долларов товарооборота в год. Это большой товарооборот. И я уже не говорю о том, что где-то мои корни в Украине зарыты. Я уже не говорю о том, что мы 160 000 беженцев проглотили, когда конфликт начался. Я европейцам недавно в Австрии [говорю]: «Вы 1000 человек поделить не можете, а мы за два года - 160 000 человек». Я подписал указ на следующий день о предоставлении беглым украинцам равных условий с белорусами.

- И они до сих пор живут здесь?

- Нет, некоторые уезжали, опять приезжали. Некоторые уехали, остались. Но мы зафиксировали то, что зафиксировали - 160 000. Люди бежали, а нам ничего не оставалось делать. Люди наши, им некуда было деваться, поэтому я их спасал. Поэтому у нас вот такая добрая история наших отношений. И вы вот тоже часто говорите: «Вот, Лукашенко - самый популярный политик из иностранцев в Украине». Это не потому что Лукашенко. А потому что мы много доброго сделали для Украины. Будем делать, продолжаем делать и готовы самую серьезную роль сыграть в конфликте России и Украины, потому что наши братья.