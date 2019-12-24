Лукашенко: Будет ли единое государство, может решить только народ

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- Я сказал недавно: на хрена нужен такой союз? Когда мы каждый раз все хуже и хуже! И когда я ему (президенту РФ В. Путину) назвал, что у нас в этом году будет 9 миллиардов дефицит торгового баланса, Путин, как человек, понимающий это, он вообще, можно сказать, онемел. Смотрит на меня, а я ему говорю: «Владимир Владимирович, ну из-за этого торговая война между Китаем и США началась». И потом, ладно, энергоносители подорожали и прочее. Но зачем же вы блокируете нашу продукцию, которую мы поставляем на ваш рынок. Отборную. Хорошую продукцию блокируете. Нам же с вами надо рассчитаться, чтобы понизить этот размер дефицита торгового баланса. И заработать деньги, чтобы вам заплатить за нефть, за газ. Вы зачем блокируете? Ну и, самое главное, если бы это было плохая продукция! И еще важнее, если бы мы конкурировали с вашей. У вас же не хватает три миллиона или пять миллионов тонн мясо-молочной продукции. Мы поставляем три с половиной. Остальное еще кто-то поставляет. Но если мы - самые близкие, в чем проблема? ЕврАзЭС, Казахстан, Кыргызстан - они не поставляют вам продукцию, им надо свой народ кормить, а если поставляют, то совсем немного. Зачем вы блокируете, зачем вы торпедируете наши отношения, когда надо их выравнивать?

- Я думаю, вы знаете ответ. Он - в 2024 году.

- Это не моя проблема, - заявил Лукашенко.

- Оказывается, ваша.

- Да, к сожалению. Но в том ключе, как он у вас лежит, я в этом не участвую и участвовать никогда не буду. И я это сказал вашему президенту, более того, мы этот вопрос сняли два года назад, полтора, в Сочи первый раз я прямо сказал: я никогда. Спустя 25 лет своей президентской жизни - все, хватит, я наелся, не царь, я пахарь. Ну, не галерах, но пахарь, мне хватило. Ради того, что мне где-то в России дадут должность в парламенте? Слушайте, какая дикость, какая глупость! Даже если меня осудят и в наручниках туда посадят, этого не будет. По многим причинам. Начиная от личностных качеств моих и заканчивая политикой моей. Мне то, что вы делаете, неприемлемо. По многим позициям. Я не могу отойти от этой политики и, наевшись за 25 лет, чтобы еще посидеть где-то там в Москве или, слушай, на обочине в Подмосковье, два-три года добавить к 25 - стоит ли это? Это моя личная позиция, но есть еще государственная: первое независимое суверенное государство в истории. Мы никогда не были суверенными и независимыми. Я его построил вместе со своими коллегами. Разве я, как недавно говорил, должен в гроб его положить и похоронить? Этого не может быть! Как, создав свое дитя, я его могу похоронить? А вот выстраивать Союзное государство, попытаться построить Союзное наше государство и слепить его так, чтобы мы не задели интересы ни россиян, ни белорусов, мы должны. И, может быть, не мы, а наши дети в силу каких-то обстоятельств придут к тому, что это будет единое государство, ну и хорошо. Если это примут наши народы. Только люди, только народ, и наш, и россияне, могут решить эту проблему. И я буду исходить железно из этого. Нет? Не получится? Я положу этот портфель, пусть кто-нибудь попробует сделать больше, - резюмировал Лукашенко.