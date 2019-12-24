2019-12-24T18:09:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Задержанного КГБ по делу о взятках бизнесмена Виктора Лемешевского выпустили под залог

Также отпущены из-под ареста другие фигуранты этого дела
Оксана БРОВАЧ
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Владельца скандального брестского аккумуляторного завода выпустили из СИЗО. Фото: ced.byВладельца скандального брестского аккумуляторного завода выпустили из СИЗО. Фото: ced.by
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Сегодня, 24 декабря, Виктора Лемешевского, владельца «Первой аккумуляторной компании» и совладельца группы компаний «1АК-GROUP», которой принадлежит аккумуляторный завод в Бресте, отпустили из СИЗО под залог. Об этом «Комсомолке» сообщил информированный источник.

Ранее под подписку о невыезде и надлежащем поведении на свободу до суда вышли другие фигуранты дела - Светлана Лемешевская, главный бухгалтер ООО «Белинвестторг-Сплав», Сергей Охремчук, бывший директор «Белинвестторг-Сплав», а теперь начальник отдела технического развития, Иван Покислюк, замдиректора этого предприятия.

Все они были задержаны КГБ в конце июня 2019 по подозрению в получении и даче взятки.

Напомним, расследование уголовного дела в отношении Виктора Лемешевского и руководителей дочерней компании по поручению президента ведет Генпрокуратура.

Виктор Лемешевский - не только основатель скандального аккумуляторного завода в Бресте, но и член Совета по развитию предпринимательства при президенте Республики Беларусь.

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