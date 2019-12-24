На трассе под Ивацевичами столкнулись легковушка и грузопассажирский микроавтобус

В Ивацевичском районе столкнулись "Рено" и Мерседес Спринтер". Фото: МЧС.

МЧС спасли водителя, которого зажало в салоне

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Ивацевичского района в понедельник, 23 декабря. О происшествии сообщила пресс-служба УМЧС Брестской области.

Столкновение двух авто произошло в утренние часы, около 11.10, на дороге республиканского назначения Р-2 направлением Столбцы – Ивацевичи – Кобрин.

– ДТП произошло на 156 километре автотрассы недалеко от деревни Нехачево. На трассе столкнулись легковой «Рено Сценик» и грузопассажирский бус «Мерседес Спринтер», – пояснили в пресс-службе.

Очевидцы позвонили спасателям: так как один из водителей оказался зажатым в салоне иномарки и не мог выбраться самостоятельно.

– Спасателям понадобился гидравлический специнструмент, чтобы достать мужчину из искореженного «Рено». Пострадавшего с различными травмами передали медикам, ему понадобилась госпитализация, – уточнили в УМЧС.