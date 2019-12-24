В Дзержинском районе сельчанка начала рожать на автобусной остановке, хорошо что рядом оказались муж и соседка
В деревне Добринево на днях появился новый человек – новорожденная Кира. История ее родов могла бы стать сценарием для голливудской комедии! Только представьте: белорусская деревня, декабрь, к остановке общественного транспорта приезжает маршрутка. Из транспорта выходит молодая женщина в положении и вдруг понимает – началось!
– Врачи ставили срок родов на 21 декабря, а это было 18 число. Я вышла из маршрутки, но дальше идти не смогла, начались роды, – рассказала журналистам СТВ молодая мама Кристина.
Вместе с женщиной рядом был супруг, они поспешили за помощью в ближайший дом. Это оказалась усадьба Светланы Буйновой.
– Было чуть больше 16.05 часов, они зашли в дом, а Кристина кричит: «Тетя Света, я рожаю!», – рассказала сельчанка.
Роды оказались стремительными и в 16.15 часов в комнате было уже на одного человека больше. Прибывшие медики «скорой» назвали ситуацию экстремальной, но констатировали: ребенок здоров, 3,5 килограмма, рост – 50 сантиметров, 8/9 по Апгару.
– Все было сделано правильно, помощь роженице соседка оказала вовремя, поэтому и результат положительный: ребенок родился в удовлетворительном состоянии, малышка сразу закричала, – прокомментировала Инесса Кобрина, зам главврача Дзержинской ЦРБ.
Спустя 5 суток маленькую Киру с мамой выписали домой, жизнь у малышки только начинается.
Белоруска внезапно начала рожать на остановке, ей помогли муж и соседка.Одной из жительниц Добринево поставили срок родов на 21 декабря. Но у ребенка были свои планы. В нужный момент рядом оказались только муж и соседка. Позже врачи назвали ситуацию экстремальной. http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/dve-zhizni-v-moih-rukah-beloruska-vnezapno-nachala-rozhat-na Следите за последними новостями: Сайт - http://ctv.by Одноклассники - https://ok.ru/ctvby Instagram - https://www.instagram.com/ctvby Facebook - https://facebook.com/ctv.by Вконтакте - https://vk.com/stolichnoe_tv Полные выпуски новостей: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwv42PED2hOWKQwDG5f-M-NKb575otjeD Архив новостей (2012-2017): https://www.youtube.com/playlist?list=PLwv42PED2hOV_iImCVsVbjOt547OmI8Iz Неделя: https://www.youtube.com/watch?v=S-vIIE1w7oc&list=PLwv42PED2hOVIDFefL3114Gflb6L--2hq Тайны Беларуси: https://www.youtube.com/watch?v=WfauurvkWY8&list=PLwv42PED2hOWdhxPax2G3IURZnz51MhU6 Специальный репортаж: https://www.youtube.com/watch?v=QNaTOyie7tk&list=PLwv42PED2hOWMlSZRg-OyC5UlmzK2B3IF Добро пожаловаться: https://www.youtube.com/watch?v=eWKHkHjkERc&list=PL6360BE473DB8CEEC Утро. Студия хорошего настроения: https://www.youtube.com/watch?v=Y7HwK1lo9bg&list=PLwv42PED2hOUdvUvMgd078prCswxTV0ow
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