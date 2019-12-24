В Дзержинском районе сельчанка начала рожать на автобусной остановке, хорошо что рядом оказались муж и соседка

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В деревне Добринево на днях появился новый человек – новорожденная Кира. История ее родов могла бы стать сценарием для голливудской комедии! Только представьте: белорусская деревня, декабрь, к остановке общественного транспорта приезжает маршрутка. Из транспорта выходит молодая женщина в положении и вдруг понимает – началось!

– Врачи ставили срок родов на 21 декабря, а это было 18 число. Я вышла из маршрутки, но дальше идти не смогла, начались роды, – рассказала журналистам СТВ молодая мама Кристина.

Вместе с женщиной рядом был супруг, они поспешили за помощью в ближайший дом. Это оказалась усадьба Светланы Буйновой.

– Было чуть больше 16.05 часов, они зашли в дом, а Кристина кричит: «Тетя Света, я рожаю!», – рассказала сельчанка.

Роды оказались стремительными и в 16.15 часов в комнате было уже на одного человека больше. Прибывшие медики «скорой» назвали ситуацию экстремальной, но констатировали: ребенок здоров, 3,5 килограмма, рост – 50 сантиметров, 8/9 по Апгару.

– Все было сделано правильно, помощь роженице соседка оказала вовремя, поэтому и результат положительный: ребенок родился в удовлетворительном состоянии, малышка сразу закричала, – прокомментировала Инесса Кобрина, зам главврача Дзержинской ЦРБ.

Спустя 5 суток маленькую Киру с мамой выписали домой, жизнь у малышки только начинается.