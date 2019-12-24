2019-12-24T19:23:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Сбил, извинился и уехал»: ДТП на регулируемом пешеходе в Гродно, ищут очевидцев

В аварии пострадала 21-летняя девушка
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель скрылся с места аварии после наезда.Водитель скрылся с места аварии после наезда.Фото: Сергей ГАПОН
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Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в областном центре во вторник,24 декабря. Об этом пресс-служба ГАИ Гродно сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.

Наезд произошел утром, примерно 07.30 часов. На перекрестке улиц Магистральной и Щорса 21-летняя девушка переходила проезжую часть по регулируемой «зебре». Пешеходам горел зеленый свет и горожанка смело шагнула на дорогу, однако перейти на другую сторону не успела – ее сбил автомобиль.

– Девушка опомниться от наезда не успела, как на секундочку выглянувший из машины водитель, поспешил скрыться. Правда, перед этим он извинился за аварию, – прокомментировали в пресс-службе.

К счастью, сбитая неустановленным автомобилем девушка не получила травм, угрожающих жизни, она самостоятельно добралась до больницы, а затем написала заявление в милицию. Правоохранители объявили виновника ДТП в розыск.

– Также разыскиваются очевидцы данного дорожно-транспортного происшествия. Просьба гражданам позвонить в милицию, – добавили в ГАИ.

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