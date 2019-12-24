2019-12-24T19:53:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске 76-летний пенсионер по ошибке угнал чужую машину и поехал на дачу

Самое интересное – за угон ему ничего не будет
Надежда БУТОВИЧ
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Ключом от поддержанного авто можно открыть иномарку не только такой же модели, но и марки. Фото: МВД.Ключом от поддержанного авто можно открыть иномарку не только такой же модели, но и марки. Фото: МВД.
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«Криминальный» инцидент случился с пожилым минчанином в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе МВД. Пенсионер вышел во двор, сел в машину сына и уехал на дачу, даже не думая, что по его следам уже идут сыщики.

А вот для другого минчанина день начался со стресса. Днем в воскресенье, 22 декабря, он пришел на парковку и обнаружил, что его «Фольксваген» 1993 года выпуска исчез. Хозяин иномарки сразу же позвонил «102».

– Найти авто удалось по «горячим следам», она была припаркована во дворе частного дома в деревне под Минском. Дачник был шокирован, когда увидел милицию, – пояснили в пресс-службе.

В итоге выяснилось, что пожилой пенсионер открыл и завел подержанную иномарку своими ключами, смутился только на секунду, когда дверца заела, а на номера даже и не посмотрел. Кстати, «Фольксваген» сына так и стоял во дворе дома, пока пенсионер «гонял» за МКАД на чужой машине.

– Уголовное дело против «угонщика» возбуждаться не будет, так как отсутствует состав преступления, – пояснили правоохранители. – К слову, аналогичные истории время от времени происходят со старыми машинами, где нет штатного иммобилайзера. Причем в поддержанных иномарках ключ от одного авто может открыть не только такую же модель авто, но и машину просто такой же марки. Для безопасности водителям лучше устанавливать сигнализации.

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