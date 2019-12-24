Лукашенко согласовал новые кадры в МВД

Генерал-майор Николай Мельченко будет представлять белорусское МВД в Украине и Молдове. Фото: пресс-служба МВД.

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В Министерстве внутренних дел Беларуси во вторник, 24 декабря, произошли кадровые изменения. Об этом пресс-служба белорусского лидера сообщила на официальном сайте президента.

В частности, Александром Лукашенко были согласованы следующие перестановки чинов в МВД. Так официальным представителем белорусского силового ведомства в посольстве Украины (Прим.: и в Молдове по совместительству) стал Николай Мельченко. Генерал-майор милиции ранее работал замминистра внутренних дел – начальником милиции общественной безопасности.

– Перемещение Мельченко позволит полностью раскрыть и применить его потенциал на межгосударственном уровне. Также благодаря назначению генерал-майора представителем в посольстве будет обеспечено двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с преступностью, укрепиться взаимодействие с руководством МВД Украины, – добавили в пресс-службе.

На место Мельченко, в свою очередь, назначен Александр Барсуков, ранее исполнявший обязанности зама главы МВД. Говорится, что в этом случае так же на полную будет задействован потенциал Барсукова.

– На альтернативной основе должность зама министра внутренних дел получил генерал-майор милиции Сергей Хоменко (Прим.: до этого управлял Депохраны МВД). В системе идеологической, профессиональной и должностной подготовок личного состава будут крайне востребованными профессионализм, организованность, волевые и деловые качества Хоменко, – добавили в пресс-службе.