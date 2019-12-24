В Щучине подростки обокрали магазин спорттоваров, их нашли по «пальцам»

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На днях в милицию райцентра на Гродненщине обратился хозяин магазина спортивных товаров, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Неизвестные злоумышленники ночью в Щучине распилили входную дверь, проникли в торговый объект, украли выручку и часть товаров – общей ущерб превысил 1000 рублей.

– При осмотре места происшествия экспертам удалось обнаружить отпечатки пальцев предполагаемых преступников. После дактилоскопического исследования были установлены личности подозреваемых в краже, – рассказали в УВД.

Ими оказались двое подростков, 16- и 17-летний друзья. Молодые люди выбрали магазин без сигнализации, выпили нижнюю часть пластиковой двери и проникли внутрь.

– Украденные вещи были найдены у одного из подозреваемых, а вот деньги к моменту задержания они уже успели поделить и потратить. Старший из воришек раньше уже привлекался к ответственности за правонарушения, – добавили в пресс-службе.

Дело отправлено на правовую оценку.