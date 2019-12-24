«То, что был реальный пожар и пожарных били – это неправда»: Макс Корж опубликовал видео о событиях на концерте в Перми

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«Комсомолка» ранее сообщала о событиях, которые произошли с белорусским артистом в Перми (Россия) в пятницу, 13 декабря. Изначально, появилась в СМИ информация о пожаре на концерте, затем эта информация была опровергнута и сообщалось только о стычках с охраной. Но все равно тем, кто в тот день оказался в пермском «Молоте» было страшно.

В своем YouTube 24 декабря Макс Корж опубликовал видео с концерта и дал комментарий о событиях.

– Горячий концерт, который пришлось тушить в буквальном смысле! Но то, что там был реальный пожар и что пожарных били, – это неправда, – пояснил рэпер.

На кадрах ролика, который опубликовал Корж, видно, как фанаты в центре толпы стоят с зажженными файерами, затем пожарные льют воду прямо в людей, тушат брошенную «пиротехнику. «Подстраховали танцпол и освежили молодежь», – прокомментировал Корж.

Правда, еще артист рассказал, что это были не все злоключения пятницы 13.

– Автобус с ребятами из ЕКБ перевернулся, уснул водитель. Слава богу все остались живы, но некоторые получили травмы. (…) Короче, не верил я в пятницу 13 до этого момента, – добавил исполнитель.