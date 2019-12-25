Власти ограничили количество Duty Free на въездах в страну

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Изменения коснулись Указа от 22 апреля 2014 г. № 175 "О функционировании магазинов беспошлинной торговли". Согласно новым правилам, в одном автодорожном пункте пропуска через Государственную границу Беларуси (на въезд) может размещаться только один магазин беспошлинной торговли. Есть и еще важные моменты.

Пресс-служба президента сообщает:

"Определены особые требования к кассовому оборудованию в магазинах беспошлинной торговли на въезд по обеспечению блокировки продаж алкогольных напитков и пива, табака и табачных изделий сверх количественных норм, при которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов".

КСТАТИ

Магазины duty free освобождены от НДС и таможенных пошлин, а в некоторых случаях - и от акцизов. За счет этого многие товары в них дешевле. Ранее "Комсомолка" писала, что стоимость одного и того же флакончика духов в белорусском duty free и в обычном магазине отличалась на 100 рублей в пользу первого. Впрочем, госбюджет тоже остается не в накладе: магазины выплачивают в казну 10% от своей выручки. К тому же, примерно каждый четвертый товар в отечественных duty free - белорусского производства.