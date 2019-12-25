25 декабря католики празднуют Рождество Христово

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25 декабря во всем мире отмечается важнейшее событие – католическое Рождество Христово. Его празднование продлится 8 дней: с 25 декабря по 1 января, которые образуют Октаву Рождества.

Иисус Христос родился в Вифлееме, в пещере, которая использовалась как хлев для скота. Когда император Август велел провести перепись населения Римской империи, Мария и Иосиф отправились в город, чтобы внести свои имена в список. Но в гостиницах Вифлеема не оказалось свободных мест, поэтому Мария и Иосиф остановились в пещере, в которой и было суждено родиться Иисусу. Ангел принес весть о рождении ребенка пастухам, которые пришли поклониться младенцу. Согласно Евангелию, в эту ночь на небе зажглась Вифлеемская звезда, которая привела к Спасителю волхов. Они тоже поклонились Иисусу и принесли ему дары: золото, ладан и смирну, - напоминает belta.by.

Фото: БелТА

Праздничные мессы в костелах страны начались в ночь на 25 декабря. Кстати, каждый седьмой житель страны относит себя к римско-католической церкви.

Фото: БелТА

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