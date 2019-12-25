2019-12-25T11:18:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на Рождество: штормовое предупреждение и аномальное тепло

Погода в стране начнет меняться с 27 декабря
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Если ситуация не изменится, то, возможно, у наших детей будут совсем другие ассоциации с Новым годом: снега с каждым годом все меньше, а температура воздуха все выше.

На 25 декабря в Беларуси объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным туманом. Гидромет предупреждает, что местами по стране видимость на дорогах существенно снизится. В первую очередь это важно для автомобилистов, чтобы свести к минимуму риск ДТП.

Температура воздуха днем составит от +2 до +7 градусов тепла. Будет преимущественно облачно, а временами прольются дожди.

Согласно предварительным прогнозам, погода в стране начнет меняться с 27 декабря. С северо-запада Европы придут прохладные воздушные массы, температура воздуха в течение суток составит -2..+3°С. Временами ожидается снег и снег с дождем, гололед, - сообщает Белгидромет.

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