Пенсионерка из Жодино стала 4-миллионной пассажиркой "Белавиа"

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Впервые в своей истории белорусская авиакомпания перевезла четырехмиллионного пассажира за год. Это означает, что по сравнению с прошлым годом пассажиропоток «Белавиа» вырос на 20,2%. Например, за аналогичный период 2018-го авиакомпания перевезла 3.386.113 человек, а трехмиллионный пассажир летел 30 декабря прошлого года.

Рост пассажиропотока «Белавиа» объясняет развитием маршрутной сети. С 2019 года национальный авиаперевозчик летает в Таллинн, Москву (Шереметьево) и Мюнхен. Кроме того, расширена полетная программа из областных аэропортов страны. И еще одна причина – увеличение частот рейсов и объема транзитных пассажиров, которые путешествуют через Минск.

Четырехмиллионным пассажиром «Белавиа» стала 64-летняя Татьяна Димитрова. Не так давно женщина вышла на пенсию, а до этого момента она работала медсестрой. В столице Франции у Татьяны живут дети и внуки, поэтому периодически она летает в Париж чтобы повидаться с ними. Представители авиакомпании вручили счастливице сертификат на 100 000 баллов программы лояльности Белавиа Лидер. Этот подарок позволит Татьяне слетать в Париж и обратно 4 раза.

Фото: belavia.by

- Мы очень рады сегодня приветствовать на борту четырехмиллионного пассажира нашей авиакомпании. За этой цифрой стоит ежедневная работа сотрудников, направленная на постоянное повышение уровня сервиса, внедрение новых прогрессивных технологий, снижение тарифов, обновление парка воздушных судов, поддержание высокого уровня безопасности и регулярности полетов. Мы также стараемся поддерживать проекты, направленные на продвижение Беларуси за рубежом и привлечение туристов в нашу страну, - заявил генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров.