2019-12-25T13:14:26+03:00
Общество
КП Беларусь

В Непале задержали белорусов: парень и девушка везли 6 кг кокаина в подкладке курток

Бюро по контролю за наркотиками опубликовало их имена
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: ncb.nepalpolice.gov.npФото: ncb.nepalpolice.gov.np
Изменить размер текста:

21- летних парня и девушку из Беларуси задержали 21 декабря в Международном аэропорту Катманду имени Трибхувана. Пара намеревалась лететь в Гонконг рейсом авиакомпании Cathay Pacific Airways, но рентгеновский скрининг багажа обнаружил в их вещах нечто подозрительное. Проверка показала, что в подкладке зимних курток белорусов зашит наркотик – 6 килограммов кокаина.

Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

Вместе с парой из Беларуси задержали и двух мужчин из Боливии. На допросе парень и девушка сообщили, что именно боливийцы передали им наркотик для дальнейшей транспортировки в Гонконг.

Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

Издание сообщает, что 19 декабря граждане Боливии прибыли с наркотиками в Катманду из Бразилии через Эфиопию и Индию. В тот же день белорусы прилетели из Беларуси через Турцию. Они встретились в отеле, и боливийцы передали кокаин нашим соотечественникам. Ранее они знакомы не были, - передает The Himalayan Times.

Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

Кокаин называют "наркотиком богатых людей" и в Непале он не пользуется популярностью из-за высокой стоимости. Государство в Гималах используется как транзитный пункт для транспортировки наркотиков в другие страны. По версии представителей Бюро по контролю за наркотиками, задержанные граждане Беларуси и Боливии могут быть курьерами бразильской преступной организации, занимающейся контрабандой наркотиков по всему миру.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Непале задержали белорусов: парень и девушка везли 6 кг кокаина в подкладке курток
Пенсионерка из Жодино стала 4-миллионной пассажиркой "Белавиа"
Погода на Рождество: штормовое предупреждение и аномальное тепло
25 декабря католики празднуют Рождество Христово
Власти ограничили количество Duty Free на въездах в страну
«То, что был реальный пожар и пожарных били – это неправда»: Макс Корж опубликовал видео о событиях на концерте в Перми
В Щучине подростки обокрали магазин спорттоваров, их нашли по «пальцам»
Лукашенко согласовал новые кадры в МВД
В Минске 76-летний пенсионер по ошибке угнал чужую машину и поехал на дачу
«Сбил, извинился и уехал»: ДТП на регулируемом пешеходе в Гродно, ищут очевидцев
В Дзержинском районе сельчанка начала рожать на автобусной остановке, хорошо что рядом оказались муж и соседка