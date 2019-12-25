В Непале задержали белорусов: парень и девушка везли 6 кг кокаина в подкладке курток

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21- летних парня и девушку из Беларуси задержали 21 декабря в Международном аэропорту Катманду имени Трибхувана. Пара намеревалась лететь в Гонконг рейсом авиакомпании Cathay Pacific Airways, но рентгеновский скрининг багажа обнаружил в их вещах нечто подозрительное. Проверка показала, что в подкладке зимних курток белорусов зашит наркотик – 6 килограммов кокаина.

Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

Вместе с парой из Беларуси задержали и двух мужчин из Боливии. На допросе парень и девушка сообщили, что именно боливийцы передали им наркотик для дальнейшей транспортировки в Гонконг.

Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

Издание сообщает, что 19 декабря граждане Боливии прибыли с наркотиками в Катманду из Бразилии через Эфиопию и Индию. В тот же день белорусы прилетели из Беларуси через Турцию. Они встретились в отеле, и боливийцы передали кокаин нашим соотечественникам. Ранее они знакомы не были, - передает The Himalayan Times.

Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

Кокаин называют "наркотиком богатых людей" и в Непале он не пользуется популярностью из-за высокой стоимости. Государство в Гималах используется как транзитный пункт для транспортировки наркотиков в другие страны. По версии представителей Бюро по контролю за наркотиками, задержанные граждане Беларуси и Боливии могут быть курьерами бразильской преступной организации, занимающейся контрабандой наркотиков по всему миру.