2019-12-25T14:09:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В ДТП под Полоцком разбился 17-летний парень. Еще три человека находятся в больнице

ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: СКФото: СК
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Несчастье произошло утром 25 декабря в Витебской области. Компания из двух парней и двух девушек ехала на автомобиле BMW по дороге “Витебск-Полоцк-граница Латвии”. На 117 километре, та, где дорога закругляется, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где росло дерево. От столкновения с ним погиб пассажир – 17-летний парень. Сам водитель и две девушки получили травмы и были госпитализированы в новополоцкую больницу.

Фото: СК

Фото: СК

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, допросила пассажиров BMW. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса, - сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

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