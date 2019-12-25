Американцы поздравили белорусов с рождественскими праздниками. И это очень мило!

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В Рождество сотрудники посольства США в Минске поздравили белорусов с наступающими праздниками. Они опубликовали в соцсетях видеоролик, в котором исполняют известный рождественский хит – песню Deck the halls («Украсьте залы»). Но не на языке оригинала, а на наших государственных: белорусском и русском.

«Хай ялінка пахне у доме,

Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Падарункаў будзе болей,

Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

Наряжайтесь для веселья,

Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,

И готовьте угощенье,

Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла…»

В Интаграме только за несколько часов ролик набрал более полутысячи лайков.

- Дзякуй!

- Спасибо за позитив!

- Merry Christmas, - пишут комментаторы в Фейсбуке.