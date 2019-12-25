КП Беларусь
Американцы поздравили белорусов с рождественскими праздниками. И это очень мило!
Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
Фото: скриншот из видео
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В Рождество сотрудники посольства США в Минске поздравили белорусов с наступающими праздниками. Они опубликовали в соцсетях видеоролик, в котором исполняют известный рождественский хит – песню Deck the halls («Украсьте залы»). Но не на языке оригинала, а на наших государственных: белорусском и русском.
«Хай ялінка пахне у доме,
Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Падарункаў будзе болей,
Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Наряжайтесь для веселья,
Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,
И готовьте угощенье,
Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла…»
В Интаграме только за несколько часов ролик набрал более полутысячи лайков.
- Дзякуй!
- Спасибо за позитив!
- Merry Christmas, - пишут комментаторы в Фейсбуке.
Американцы поздравили белорусов с рождественскими праздниками.