2019-12-25T18:06:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Американцы поздравили белорусов с рождественскими праздниками. И это очень мило!

Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
Изменить размер текста:

В Рождество сотрудники посольства США в Минске поздравили белорусов с наступающими праздниками. Они опубликовали в соцсетях видеоролик, в котором исполняют известный рождественский хит – песню Deck the halls («Украсьте залы»). Но не на языке оригинала, а на наших государственных: белорусском и русском.

«Хай ялінка пахне у доме,

Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Падарункаў будзе болей,

Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

Наряжайтесь для веселья,

Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,

И готовьте угощенье,

Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла…»

В Интаграме только за несколько часов ролик набрал более полутысячи лайков.

- Дзякуй!

- Спасибо за позитив!

- Merry Christmas, - пишут комментаторы в Фейсбуке.

Американцы поздравили белорусов с рождественскими праздниками.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В лесу на окраине Жодино неизвестные убили 50-летнего мужчину
Белорусская таможня заработала для бюджета в 2019 году более $4 миллиардов
В Шклове во время пожара погибли 88-летняя пенсионерка с сыном
Мать с сыном сгорели в собственном доме в Шклове
Американцы поздравили белорусов с рождественскими праздниками. И это очень мило!
Из центральной поликлиники Могилева эвакуировали 380 человек
Минздрав определил, как использовать семейный капитал в медицинских целях
С 27 декабря ГАИ усиливает контроль за пьяными водителями и пешеходами
В ДТП под Полоцком разбился 17-летний парень. Еще три человека находятся в больнице
В Непале задержали белорусов: парень и девушка везли 6 кг кокаина в подкладке курток
Пенсионерка из Жодино стала 4-миллионной пассажиркой "Белавиа"
Погода на Рождество: штормовое предупреждение и аномальное тепло
25 декабря католики празднуют Рождество Христово
Власти ограничили количество Duty Free на въездах в страну
«То, что был реальный пожар и пожарных били – это неправда»: Макс Корж опубликовал видео о событиях на концерте в Перми
В Щучине подростки обокрали магазин спорттоваров, их нашли по «пальцам»
Лукашенко согласовал новые кадры в МВД
В Минске 76-летний пенсионер по ошибке угнал чужую машину и поехал на дачу
«Сбил, извинился и уехал»: ДТП на регулируемом пешеходе в Гродно, ищут очевидцев
В Дзержинском районе сельчанка начала рожать на автобусной остановке, хорошо что рядом оказались муж и соседка