2019-12-25T15:18:50+03:00
Общество
КП Беларусь

С 27 декабря ГАИ усиливает контроль за пьяными водителями и пешеходами

В новогоднюю ночь преступлений становится меньше, а пьяных водителей на дорогах - больше
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: Виктор ГалицкийФото: Виктор Галицкий
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У большинства людей новогодние праздники ассоциируются с отдыхом и расслаблением. Но только не у сотрудников Госавтоинспекции. С 27 декабря по 7 января ГАИ проведет республиканскую акцию «Трезвость – норма на дорогах». Под прицелом дорожной милиции окажутся все участники дорожного движения – и водители, и пешеходы. Об этом сообщается на сайте МВД Беларуси.

В ведомстве отмечают, что в праздничные дни количество пьяных водителей вдвое превышает обычные дни. Например, только 1 января 2019 года по стране задержали 90 нетрезвых шоферов.

За нарушение ПДД будут наказывать рублем. Нетрезвым пешеходам светит штраф до 5 базовых величин, а трезвым – до 3. Если водитель впервые попадется за рулем пьяным, он лишится водительского удостоверения на три года и получит штраф до 100 базовых величин. Если повторно в течение года — наступает уголовная ответственность, конфискация транспорта, штраф уже до 1000 базовых величин и лишение права управления на пять лет.

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