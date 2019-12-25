Минздрав определил, как использовать семейный капитал в медицинских целях
Министерство здравоохранения определило порядок использования средств семейного капитала для получения медицинской помощи. Соответствующее постановление №115 от 9 декабря опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Для оплаты медицинских услуг можно будет использовать как весь капитал, так и его часть. Оплата должна происходить в безналичном порядке.
Потребность досрочного использования средств должна подтверждаться заключением врачебно-консультативной комиссии государственного медучреждения о нуждаемости в получении платных медуслуг.
Чтобы заключить договор с организацией здравоохранения, гражданин должен предоставить:
- копию или выписку из решения о распоряжении средствами семейного капитала, выданного местными исполнительными или распорядительными органами;
- заключение врачебной комиссии.
С пакетом документов родителям нужно обратиться в «Беларусбанк», после чего банк перечислит нужную сумму на счет медучреждения. Неиспользованные средства возвращаются в течение трех рабочих дней с момента выполнения работ.