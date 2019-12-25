Минздрав определил, как использовать семейный капитал в медицинских целях

С 1 января 2020 по 31 декабря 2024 года семейный капитал составляет 22,5 тысячи рублей Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Деньги можно использовать как после 18-летия ребенка, так и досрочно

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Министерство здравоохранения определило порядок использования средств семейного капитала для получения медицинской помощи. Соответствующее постановление №115 от 9 декабря опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Для оплаты медицинских услуг можно будет использовать как весь капитал, так и его часть. Оплата должна происходить в безналичном порядке.

Потребность досрочного использования средств должна подтверждаться заключением врачебно-консультативной комиссии государственного медучреждения о нуждаемости в получении платных медуслуг.

Чтобы заключить договор с организацией здравоохранения, гражданин должен предоставить:

- копию или выписку из решения о распоряжении средствами семейного капитала, выданного местными исполнительными или распорядительными органами;

- заключение врачебной комиссии.

С пакетом документов родителям нужно обратиться в «Беларусбанк», после чего банк перечислит нужную сумму на счет медучреждения. Неиспользованные средства возвращаются в течение трех рабочих дней с момента выполнения работ.