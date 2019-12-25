Из центральной поликлиники Могилева эвакуировали 380 человек

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Во вторник утром в УЗ «Могилевская центральная поликлиника» было неспокойно. В 08:41 система автоматической пожарной сигнализации обнаружила задымление в электрощитовой медучреждения, - сообщается на сайте МЧС Беларуси.

На тот момент в здании находилось 380 человек, из которых 200 – посетители. Администрация поликлиники приняла решение эвакуировать людей. В результате происшествия никто не пострадал, а подоспевшее подразделение МЧС констатировало короткое замыкание.