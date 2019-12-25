2019-12-25T18:11:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Мать с сыном сгорели в собственном доме в Шклове

Пожар заметили соседи
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: СКФото: СК
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ЧП произошло утром 25 декабря. Около 06:30 часов жители частных домов в Шклове заметили, что горит дом. Они вызвали спасателей, которые обнаружили внутри постройки два тела. Ими оказались хозяева дома: 88-летняя женщина и ее 62-летний сын.

Фото: СК

Фото: СК

Причина возгорания пока выясняется, но по предварительной версии к пожару привело неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работает передвижная криминалистическая лаборатория. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - сообщает агентство «Минск-Новости».

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