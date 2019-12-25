2019-12-25T18:11:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Шклове во время пожара погибли 88-летняя пенсионерка с сыном

СК расследует причины трагедии
Надежда БУТОВИЧ
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Следователи устанавливают истинные причины гибели людей на пожаре. Фото: СК.Следователи устанавливают истинные причины гибели людей на пожаре. Фото: СК.
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ЧП произошло с погибшими произошло в одном из райцентров Могилевщины в ночь перед рождеством. Спасателям очевидцы позвонили под утром, примерно 06.30 часов, в среду, 25 декабря. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, однако спасти людей не успели.

– Во время ликвидации возгорания пожарные нашли в доме обгоревшие тела 88-летней горожанки и ее пожилого 62-летнего сына, – проинформировала пресс-служба СК в официальном Telegram-канале.

На месте происшествия работали также сотрудники следственно-оперативной группы. Было осмотрено место происшествия, криминалисты изъяли вещдоки для лабораторного исследования.

По предварительной информации пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Однако для установления истинных причин смерти пенсионерки и ее сына назначена судмедэкспертиза.

СК Шкловского района проводит проверку.

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