В Шклове во время пожара погибли 88-летняя пенсионерка с сыном
ЧП произошло с погибшими произошло в одном из райцентров Могилевщины в ночь перед рождеством. Спасателям очевидцы позвонили под утром, примерно 06.30 часов, в среду, 25 декабря. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, однако спасти людей не успели.
– Во время ликвидации возгорания пожарные нашли в доме обгоревшие тела 88-летней горожанки и ее пожилого 62-летнего сына, – проинформировала пресс-служба СК в официальном Telegram-канале.
На месте происшествия работали также сотрудники следственно-оперативной группы. Было осмотрено место происшествия, криминалисты изъяли вещдоки для лабораторного исследования.
По предварительной информации пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Однако для установления истинных причин смерти пенсионерки и ее сына назначена судмедэкспертиза.
СК Шкловского района проводит проверку.
Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»