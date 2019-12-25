Белорусская таможня заработала для бюджета в 2019 году более $4 миллиардов
Сотрудникам белорусской таможни до завершения уходящего года удалось перевыполнить прогнозные показатели. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте Государственного таможенного комитета.
Так по свежим данным за 24 декабря – доведенный показатель выполнен на 101,7 процента и превзошел показатели за аналогичный период 2018 года.
– Показатели по наполнению доходной части бюджета выполнены белорусской таможней, – констатировали в пресс-службе.
Суммы платежей, подконтрольных ГТК, к концу сентября достигли 8,8 миллиарда в белорусских рублях или превысили 4,2 миллиарда долларов в эквиваленте.
Как ранее сообщала «Комсомолка» за первые шесть месяцев нынешнего года от таможни в бюджет поступило 2 миллиарда долларов. В целом же в 2018 году таможней было «собрано» около 9 с половиной миллиарда белорусских рублей.
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