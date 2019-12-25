В лесу на окраине Жодино неизвестные убили 50-летнего мужчину

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В Следственном комитете сообщили о криминальном происшествии в райцентре Минской области. Информацию пресс-служба ведомства опубликовала в официальном аккаунте в Telegram.

– Труп 50-летнего мужчины было обнаружен во вторник, 24 декабря, прохожими на окраине Жодино. На теле погибшего эксперты обнаружили колото-резанные раны, нанесенные пока неустановленным предметом. Очевидно, что смерть носит криминальный характер. По факту убийства возбуждено уголовное дело, – проинформировали в пресс-службе.

Идет расследование. Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, изъяли вещдоки. На месте убийства работала передвижная криминалистическая лаборатория.

Пока подозреваемый или подозреваемые в убийстве не установлены. Этим занимается СК совместно с милицией. Расследование убийства координируется главой УСК по Минщине Андреем Лисом.