2019-12-25T18:59:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В лесу на окраине Жодино неизвестные убили 50-летнего мужчину

Возбуждено уголовное дело
Надежда БУТОВИЧ
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Неизвестные нанесли погибшему смертельные раны режущим предметом.Неизвестные нанесли погибшему смертельные раны режущим предметом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Следственном комитете сообщили о криминальном происшествии в райцентре Минской области. Информацию пресс-служба ведомства опубликовала в официальном аккаунте в Telegram.

– Труп 50-летнего мужчины было обнаружен во вторник, 24 декабря, прохожими на окраине Жодино. На теле погибшего эксперты обнаружили колото-резанные раны, нанесенные пока неустановленным предметом. Очевидно, что смерть носит криминальный характер. По факту убийства возбуждено уголовное дело, – проинформировали в пресс-службе.

Идет расследование. Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, изъяли вещдоки. На месте убийства работала передвижная криминалистическая лаборатория.

Пока подозреваемый или подозреваемые в убийстве не установлены. Этим занимается СК совместно с милицией. Расследование убийства координируется главой УСК по Минщине Андреем Лисом.

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