В Молодечно новые знакомые после пары бутылок, угнали у мужчины машину и попали на ней в ДТП

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Знакомство для распития алкоголя в очередной раз не привело ни к чему хорошему. Об автоугоне в Молодечно проинформировала пресс-служба УВД Минского облисполкома.

К правоохранителям 23 декабря обратился обманутый 57-летний молодечненец. Мужчина рассказал, что на улице в райцентре случайно познакомился с двумя парнями, пригласил их вместе выпить у него дома, а те не стали отказываться. За алкоголем компания новых знакомых сходила на ближайшую АЗС, а дальше… провал в памяти.

– Из пьяного забытья мужчину вывел звонок ГАИ: его автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие. Тогда-то мужчина и увидел, что новоявленные собутыльники исчезли, а с ними и ключи от «Фольксвагена», – пояснили в пресс-службе.

По факту ДТП и автоугона проводится проверка. Милиция объявила в розыск подозреваемых в угоне, вся троица попала на видео камеры видеонаблюдения на заправке.