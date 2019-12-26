На трассе М1 погиб водитель, врезавшись в стоящую фуру

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В ночь на 25 декабря трагедия произошла на дороге в Дзержинском районе. Местные следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе М1 Брест - Минск - граница РФ. Примерно в 2.30 ночи 22-летний житель Клецка двигался за рулем автомобиля Peugeot 306 в сторону Минска. На 320-м км трассы молодой водитель совершил столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом, который стоял на обочине в попутном направлении с включенной аварийной сигнализацией - в фуре произошла поломка.

- В результате происшествия водитель Peugeot скончался на месте ДТП. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксировала следовую картину, - сообщает Следственный комитет.

Следователи просят всех, кто располагают значимой информацией о произошедшей аварии, позвонить по телефонам: +375 171 65-31-16, +375 29 575-35-86.