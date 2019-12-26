2019-12-26T10:07:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На трассе М1 погиб водитель, врезавшись в стоящую фуру

Следователи просят отозваться очевидцев
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
На трассе М1 водитель погиб, врезавшись в стоящую фуру. Фото: СКНа трассе М1 водитель погиб, врезавшись в стоящую фуру. Фото: СК
Изменить размер текста:

В ночь на 25 декабря трагедия произошла на дороге в Дзержинском районе. Местные следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе М1 Брест - Минск - граница РФ. Примерно в 2.30 ночи 22-летний житель Клецка двигался за рулем автомобиля Peugeot 306 в сторону Минска. На 320-м км трассы молодой водитель совершил столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом, который стоял на обочине в попутном направлении с включенной аварийной сигнализацией - в фуре произошла поломка.

- В результате происшествия водитель Peugeot скончался на месте ДТП. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксировала следовую картину, - сообщает Следственный комитет.

Следователи просят всех, кто располагают значимой информацией о произошедшей аварии, позвонить по телефонам: +375 171 65-31-16, +375 29 575-35-86.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Столине 16-летнему подростку петарда оторвала палец
Мобильные датчики скорости вернут на дороги Беларуси
Такая политика: госсекретарь США планирует посетить Беларусь
И все-таки без снега и мороза: прогноз погоды на Новый год поменялся
Фотофакт: на перекрестке в Гомеле - два противоречащих друг другу знака
На трассе М1 погиб водитель, врезавшись в стоящую фуру
В Молодечно новые знакомые после пары бутылок угнали у мужчины машину и попали на ней в ДТП
В лесу на окраине Жодино неизвестные убили 50-летнего мужчину
Белорусская таможня заработала для бюджета в 2019 году более $4 миллиардов
В Шклове во время пожара погибли 88-летняя пенсионерка с сыном
Мать с сыном сгорели в собственном доме в Шклове
Американцы поздравили белорусов с рождественскими праздниками. И это очень мило!
Из центральной поликлиники Могилева эвакуировали 380 человек
Минздрав определил, как использовать семейный капитал в медицинских целях
С 27 декабря ГАИ усиливает контроль за пьяными водителями и пешеходами
В ДТП под Полоцком разбился 17-летний парень. Еще три человека находятся в больнице
В Непале задержали белорусов: парень и девушка везли 6 кг кокаина в подкладке курток
Пенсионерка из Жодино стала 4-миллионной пассажиркой "Белавиа"
Погода на Рождество: штормовое предупреждение и аномальное тепло
25 декабря католики празднуют Рождество Христово
Власти ограничили количество Duty Free на въездах в страну
«То, что был реальный пожар и пожарных били - это неправда»: Макс Корж опубликовал видео о событиях на концерте в Перми
В Щучине подростки обокрали магазин спорттоваров, их нашли по пальцам
Лукашенко согласовал новые кадры в МВД
В Минске 76-летний пенсионер по ошибке угнал чужую машину и поехал на дачу
«Сбил, извинился и уехал»: ДТП на регулируемом пешеходе в Гродно, ищут очевидцев
В Дзержинском районе сельчанка начала рожать на автобусной остановке, хорошо, что рядом оказались муж и соседка