2019-12-26T10:23:12+03:00
Общество
КП Беларусь

И все-таки без снега и мороза: прогноз погоды на Новый год поменялся

На выходных в Беларуси выпадет первый зимний снег
Павел МИЦКЕВИЧ
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Без снега и мороза: прогноз погоды на Новый годБез снега и мороза: прогноз погоды на Новый годФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В начале декабря синоптики прогнозировали в Беларуси на Новый год лютые морозы. Затем их «отменили» и стали обещать оттепель. Потом снова ожидались морозы, но уже не такие сильные, как первоначально. И вот сейчас, за неделю до Нового года, синоптики Белгидромета опубликовали прогноз на 31 декабря и 1 января.

В ближайшие выходные действительно похолодает. В субботу и воскресенье в среднем по стране ожидается от 0 до 6 градусов мороза, на всей территории республики выпадет снег, местами - метели.

Но к Новому году снег, видимо, растает. 31 декабря днем в Минске, Витебске и Бресте прогнозируют плюс 2 - 4 с дождем, в Могилеве и Гомеле плюс 1 - 3 и мокрый снег, в Гродно 3 - 5 градусов выше нуля, возможен дождь. В новогоднюю ночь местами температура воздуха опустится чуть ниже нуля.

В первый день Нового года погода существенно не изменится, однако велика вероятность мокрого снега.

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