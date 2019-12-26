Фотофакт: на перекрестке в Гомеле - два противоречащих друг другу знака
Водители в Гомеле заметили нелепое сочетание дорожных знаков на небольшом перекрестке в Гомеле. Дорога без названия соединяет улицы Тельмана и Книжную в центре города и проходит вдоль недавно открытого Физкультурно-оздоровительного комплекса Департамента охраны МВД.
Так вот, при выезде с этой дороги на улицу Тельмана по одну сторону проезжей части стоит знак «Уступи дорогу», а по другую - «Главная дорога». Уступить дорогу или проехать перекресток первым - теряются водители, которые впервые проезжают странный участок.
Очевидно, что дорогу надо все-таки уступить, что и делают местные водители. А нелепая ситуация, судя по всему, возникла из-за того, что знак «Главная дорога» должен быть повернут в сторону улицы Тельмана, однако его почему-то закрепили не так, как надо.
Отметим, что ДТП на перекрестке, несмотря на путаницу, пока не было.
на перекрестке в Гомеле - два противоречащих друг другу знакаФото: Павел МИЦКЕВИЧ