Фотофакт: на перекрестке в Гомеле - два противоречащих друг другу знака

На перекрестке в Гомеле стоят два противоречащих друг другу знака Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Водители в Гомеле заметили нелепое сочетание дорожных знаков на небольшом перекрестке в Гомеле. Дорога без названия соединяет улицы Тельмана и Книжную в центре города и проходит вдоль недавно открытого Физкультурно-оздоровительного комплекса Департамента охраны МВД.

Так вот, при выезде с этой дороги на улицу Тельмана по одну сторону проезжей части стоит знак «Уступи дорогу», а по другую - «Главная дорога». Уступить дорогу или проехать перекресток первым - теряются водители, которые впервые проезжают странный участок.

Очевидно, что дорогу надо все-таки уступить, что и делают местные водители. А нелепая ситуация, судя по всему, возникла из-за того, что знак «Главная дорога» должен быть повернут в сторону улицы Тельмана, однако его почему-то закрепили не так, как надо.

Отметим, что ДТП на перекрестке, несмотря на путаницу, пока не было.