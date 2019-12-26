Такая политика: госсекретарь США планирует посетить Беларусь

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В ближайшее время, в январе нового года, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео планирует посетить Беларусь. Точная дата пока не называется, и официальной информации на этот счет еще нет. Однако о готовящейся поездке сообщил авторитетный американский журнал Foreign Policy. Если этот визит состоится, то взаимоотношения США и Беларуси могут выйти на новый уровень.

Напомним, ранее в Минск прилетал тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и общался с президентом Александром Лукашенко.

Вот что пишет американский журнал о возможной поездке Помпео:

- Беларусь, которую называют «последней диктатурой Европы», выслала посла США в 2008 году, после того как Вашингтон наложил на нее санкции за нарушения прав человека. Но теперь ожидается, что Соединенные Штаты восстановят дипломатические отношения с Беларусью, отправив посла в Минск впервые за более чем десятилетие - даже несмотря на то, что президент России Владимир Путин пытается подчинить ее, - цитирует БелПАН.

Издание отмечает, что «администрация Трампа налаживает более тесные связи с одной из последних стран, полностью находящихся на орбите Москвы», поскольку «связи между Западом и Россией находятся в худшей точке после окончания холодной войны».