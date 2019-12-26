Мобильные датчики скорости вернут на дороги Беларуси

Изменить размер текста: A A

В ближайшие время на трассах Беларуси вновь появятся мобильные датчики скорости. Однако подход к их установке будет другим, рассказал начальник Управления ГАИ МВД Дмитрий Корзюк. Он отметил, что уже назначены 20 мест для мобильных камер.

Всего в Беларуси есть 540 датчиков фотофиксации, из них мобильных - 57. Последние временно убрали с дорог в Беларуси с 19 декабря, сообщает belta.by.

Тем временем Минтранс, Мингорисполком, областные исполнительные комитеты и другие владельцы автодорог вскоре совместно с Госавтоинспекцией проведут ревизию дорожных знаков. Планируется скорректировать работу мобильных датчиков скорости, учитывая подробный анализ ДТП, которые связаны с превышением скорости.

Напомним, ранее глава МВД Юрий Караев рекомендовал сотрудникам ГАИ максимально организовать предупредительную работу с водителями и пешеходами, а также применять индивидуальный подход к каждому случаю нарушения ПДД.