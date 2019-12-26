В Столине 16-летнему подростку петарда оторвала палец

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В Столинском районе подростка травмировал взрыв петарды. Это произошло вечером 25 декабря - в больницу на лечение с травматической ампутацией ногтевой доли пальца был доставлен 16-летний житель Столина.

Следственно-оперативной группой установлено, что юноша получил телесные повреждения при взрыве петарды в руке. Правоохранителям парень пояснил, что не успел бросить петарду до ее взрыва. По данному факту проводится проверка, - сообщает Следственный комитет в Telegram. - В преддверии новогодних праздников следователи напоминают: будьте крайне осторожны при использовании пиротехнических изделий и следуйте требованиям инструкций по их использованию.