Лукашенко призвал чиновников не расслабляться: Кто его знает, как будут складываться обстоятельства

Президент обновил местную вертикаль, призвал работать с людьми и отметил, что «сегодня никто не скажет, что нас ждет впереди»

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26 декабря президент Беларуси согласовал назначение новых руководителей в нескольких местных исполкомах. В частности, первым зампредом Гомельского облисполкома стал Игорь Чеснок, зампредседателя Гродненского облисполкома - Виктор Пранюк. Также новые руководители появятся в Верхнедвинском, Полоцком, Толочинском, Наровлянском, Кореличском, Ошмянском, Костюковичском, Кричевском райисполкомах.

В Гомеле первый зампредседателя горисполкома Александр Сиваков стал главой администрации Железнодорожного района города. А в Могилеве пост главы администрации Октябрьского района перешел к бывшему депутату парламента Петру Соловьеву, сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко призвал чиновников «не расслабляться», поскольку главное «действо нас ждет впереди»:

- Это будет сложный, очень непростой год. И если мы достойно пройдем его, значит, мы на что-то способны. Я не хочу сказать, что это будет чрезвычайная проверка наших способностей и возможностей. Кто его знает, как будут складываться обстоятельства в будущем.

Президент уверен, что если и есть основная угроза, то она может исходить только из сферы экономики. И призвал чиновников серьезно работать с людьми:

- Надо иметь терпение, надо идти к людям и работать с людьми. Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос в будущем.

Лукашенко видит много вызовов для современной Беларуси:

- И что нас ждет впереди, сегодня не скажет никто. Поэтому мы всегда должны быть начеку, работать по максимуму.