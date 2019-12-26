Пара из Беларуси арестована в Непале с 6 кг кокаина

Пара из Беларуси, а также двое боливийцев арестованы в Непале. Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

21-летним белорусам грозит пожизненный срок - полиция подозревает, что они были курьерами бразильской наркомафии

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Двое молодых граждан Беларуси - парень и девушка - задержаны в столице Непала. Вместе с еще двумя иностранцами они пытались перевезти 6 кг кокаина в подкладках курток, которые находились в багаже. По версии полиции, белорусы Павел Васильев и Алина Алдошина были участниками транснациональной группировки и работали курьерами бразильской наркомафии.

Из Катманду с наркотиком молодые люди намеревались вылететь в Гонконг, сообщило антинаркотическое ведомство местной полиции.

В информации говорится о том, что пара вела себя неспокойно, это заметили правоохранители и провели рентгеновский скан, который выявил контрабанду. Белорусы заверили, что кокаин для провоза через границу дали им двое мужчин из Боливии - они также задержаны.

Всем арестованным теперь грозит пожизненный срок. Помощь белорусам будет оказывать местное консульство.