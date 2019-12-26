2019-12-26T16:19:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске задержан педофил из России

Он вступал в половую связь с несовершеннолетними, с которыми познакомился в интернете
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске задержан педофил из РоссииВ Минске задержан педофил из РоссииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Бдительные родители 12-летней девочки из Минска помогли задержать педофила. Они сообщили в милицию, что в смартфоне дочери нашли переписку, в которой неизвестный склонил ребенка переслать ему свои интимные фото.

Собеседником оказался 22-летний гражданин России, который работал в столице Беларуси каменщиком. В общении в соцсетях он представлялся детям подростком (девочкой или мальчиком) и понуждал собеседниц к фотографированию голышом.

Сейчас милиция ищет других возможных потерпевших. По оперативной информации, подозреваемый вступал в половую связь с четырьмя несовершеннолетними, с которыми познакомился в интернете.

- В смартфоне и ноутбуке милиционеры нашли около 40 переписок с девочками в возрасте 9 - 14 лет. Также в мобильном телефоне обнаружено порядка 100 интернет-ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей. Известно, что этими ссылками фигурант делился с несовершеннолетними в соцсети, - сообщает МВД Беларуси.

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