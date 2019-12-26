2019-12-26T16:21:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле женщина прыгнула с моста в Сож - она в реанимации

Следствие устанавливает личность потерпевшей
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Иллюстрация из архиваИллюстрация из архиваФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Гомеле утром 25 декабря женщина спрыгнула в реку Сож с пешеходного моста. Женщину удалось спасти и достать из воды, но состояние пострадавшей тяжелое, она находится в реанимации.

- Личность женщины пока не установлена - при ней не было ни мобильного телефона, ни документов, - сообщила официальный представитель управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова. - Поговорить с потерпевшей у следователей пока нет возможности.

Поэтому всех, кто что-то знает о случившемся либо знаком с пострадавшей, просят позвонить в СК: +375 (232) 59-57-77. На вид женщине 30 - 35 лет, она худощавого телосложения, рост около 165 - 170 см. Гомельский городской отдел СК проводит проверку по факту инцидента.

Пешеходный мост через Сож - печально известное место, где уже несколько человек пытались покончить жизнь самоубийством. В свое время здесь приварили специальные конструкции из решетки, чтобы люди с целью суицида или просто баловства не взбирались на его высокую ферму.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Школа, в которой учится Николай Лукашенко, устроила праздник в доме-интернате
Лукашенко рассказал, что делать, чтобы люди не гибли от паленой водки
В Гомеле женщина прыгнула с моста в Сож - она в реанимации
В Минске задержан педофил из России
Пара из Беларуси арестована в Непале с 6 кг кокаина
Лукашенко призвал чиновников не расслабляться: Кто его знает, как будут складываться обстоятельства
В Столине 16-летнему подростку петардой оторвало палец
Мобильные датчики скорости вернут на дороги Беларуси
Такая политика: госсекретарь США планирует посетить Беларусь
И все-таки без снега и мороза: прогноз погоды на Новый год поменялся
Фотофакт: на перекрестке в Гомеле - два противоречащих друг другу знака
На трассе М1 погиб водитель, врезавшись в стоящую фуру
В Молодечно новые знакомые после пары бутылок угнали у мужчины машину и попали на ней в ДТП