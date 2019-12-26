В Гомеле женщина прыгнула с моста в Сож - она в реанимации

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В Гомеле утром 25 декабря женщина спрыгнула в реку Сож с пешеходного моста. Женщину удалось спасти и достать из воды, но состояние пострадавшей тяжелое, она находится в реанимации.

- Личность женщины пока не установлена - при ней не было ни мобильного телефона, ни документов, - сообщила официальный представитель управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова. - Поговорить с потерпевшей у следователей пока нет возможности.

Поэтому всех, кто что-то знает о случившемся либо знаком с пострадавшей, просят позвонить в СК: +375 (232) 59-57-77. На вид женщине 30 - 35 лет, она худощавого телосложения, рост около 165 - 170 см. Гомельский городской отдел СК проводит проверку по факту инцидента.

Пешеходный мост через Сож - печально известное место, где уже несколько человек пытались покончить жизнь самоубийством. В свое время здесь приварили специальные конструкции из решетки, чтобы люди с целью суицида или просто баловства не взбирались на его высокую ферму.