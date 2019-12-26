Лукашенко рассказал, что делать, чтобы люди не гибли от паленой водки

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Президент Беларуси при назначении нового главы «Белгоспищепрома» анонсировал скорые возможные изменения в сфере производства крепкого алкоголя. Грядут непростые времена, предупредил Александр Лукашенко. Он рассказал о вероятности изменения структуры управления этой отраслью. Речь идет о производстве и продаже крепких спиртных напитков.

- Если на это пойдем, мы должны сохранить лучшие качества нашей старой системы, - цитирует президента его пресс-служба. - Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы.

Лукашенко пояснил: если государственные органы ослабят контроль, что «людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах». Держать на контроле надо производство как спиртного, так и табачных изделий, а помимо этого - контролировать продажи на рыночных условиях.

Президент подчеркнул, что государство должно нести ответственность за качество продукции предприятий.