2019-12-26T16:44:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Школа, в которой учится Николай Лукашенко, устроила праздник в доме-интернате

Школьники привезли дорогие подарки: медоборудование и технику
Павел МИЦКЕВИЧ
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Недавно Николай Лукашенко привозил в дом-интернат урожай с президентского огорода. Фото: БелТАНедавно Николай Лукашенко привозил в дом-интернат урожай с президентского огорода. Фото: БелТА
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Ученики Острошицко-Городокской средней школы посетили Минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов. Традиционно, школа, где сейчас в 9-м классе учится 15-летний сын президента Николай Лукашенко, устраивает праздник в этом социальном учреждении. Школьники привезли дорогие подарки: портативные электрокардиографы и реабилитационные костюмы, мини-холодильники и телевизоры, продукты: варенье, фрукты и мед.

Как обычно, ученики устроили и концерт для пенсионеров. Жители интерната смеялись и подпевали, пишет belta.by. В этот раз представление было построено на основе белорусских традиций празднования Рождества - с колядными обрядами, национальными песнями и танцами.

После концерта гостей ждал чай с пирогами. В официальной информации пока ничего не говорится об участии в празднике сына президента. Напомним, в сентябре Николай Лукашенко привозил в дом-интернат урожай с президентского огорода.

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