2019-12-26T17:24:26+03:00
Политика
КП Беларусь

Казахстан договорился о поставках нефти в Беларусь через Россию

Ожидается, что соглашение заключат в 2020 году
Павел МИЦКЕВИЧ
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Казахстан договорился о поставках нефти в Беларусь через РоссиюКазахстан договорился о поставках нефти в Беларусь через РоссиюФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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У Казахстана уже имеются договоренности о поставке в Беларусь нефти транзитом через Россию. «Общеполитические договоренности» о транзите сырья через систему «Транснефти», достигнутые во время октябрьского визита Александра Лукашенко в Нур-Султан, есть, рассказал посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев. Ожидается, что соглашение заключат в 2020 году, однако примерная дата пока не называется.

- Более точные сроки могут сказать только люди, которые этим профессионально занимаются, - цитирует дипломата БелаПАН. - Честно говоря, мы ждали, что соглашение будет подписано к визиту президента (речь идет о приезде Александра Лукашенко в Казахстан. - Ред.)

Нефть могут доставлять различными путями: по нефтепроводу через Россию или по железной дороге. Но это пока не определено:

- Думаю, этот вопрос, как и вопрос цены, будет решаться, когда будут подписаны конкретные договоры с нефтедобывающими компаниями в Казахстане.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует ежегодно поставлять в Беларусь от 1 млн до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

Также посол анонсировал: официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Беларусь состоится в 2020 году.

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