2019-12-26T17:42:11+03:00
Общество
КП Беларусь

СК рассказал, какие преступления совершаются в Беларуси чаще всего

Впервые в рейтинг вошло хищение с использованием компьютерной техники
Павел МИЦКЕВИЧ
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СК рассказал, какие преступления совершаются в Беларуси чаще всегоСК рассказал, какие преступления совершаются в Беларуси чаще всегоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Какие преступления совершаются в Беларуси чаще всего, стало известно по итогам 2019 года. В эфире «Радио-Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова назвала топ-5 статей Уголовного кодекса, по которым чаще всего возбуждают уголовные дела.

Итак, на первом месте кражи (статья 205 УК). По этой статье в Беларуси возбуждено более 29 тысяч (34,8%) уголовных дел. Случаи хищения с использованием компьютерной техники (статья 212 УК) настолько участились, что заняли второе место - за 11 месяцев этого года возбуждено более 7 тысяч уголовных дел (8,75%).

- Это новое появление в рейтинге, обусловленное развитием информационных технологий, - прокомментировали в СК.

В топ-3 вошло также уклонение родителей от содержания детей (статья 174 УК). Возбуждено более 6 тысяч уголовных дел (7,29%).

Хулиганство (статья 339 УК) заняло четвертое место - свыше 4,6 тысячи уголовных дел (5,58%), а закрывает пятерку мошенничество (статья 209 УК) с более 4,5 тыс. уголовных дел, или 5,51%.

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