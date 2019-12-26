Фотофакт. Впервые за 33 года после Чернобыльской аварии в Припяти поставили городскую ёлку

Но все равно украшения на ней очень необычные

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Новогоднюю ёлку в украинском городе Припять последний раз устанавливали в 1985 году. Затем произошла страшная авария на ЧАЭС, елка в городе больше не появлялась.

Спустя 33 года в преддверии 2020 года здесь снова решили установить главный символ Нового года, передает местный ресурс zik.ua.

Зеленая красавица высотою более 2 метров появилась на одной из центральных площадей города – рядом с Дворцом культуры «Энергетик», ныне заброшенным. В зоне отчуждения, это место и здание – одно из популярнейших у туристов и сталкеров.

Идея установить ель появилась у бывших горожан Припяти и туроператоров, они и приехали ее украшать. Кроме новогодних игрушек на елке повесили старые фотографии: из своего детства и молодости до аварии.

Ёлку украсили новогодними игрушками и старыми фотографиями. Фото: zik.ua.

– Припятчан, не видевших свои дома более 30 лет, собрали не только украсить елку, но и поднять острый вопрос для города-призрака: необходимость сохранить и музеефицировать чернобыльскую зону отчуждения, – рассказали в Ассоциации туроператоров Чернобыля.

Напомним, авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом полностью разрушило четвертый энергоблок атомной электростанции, погибли люди, окружающая среда оказалась заражена огромным количеством радиоактивных веществ.

Спустя десятилетия чернобыльскую зону активно посещают туристы из разных стран. Спрос увеличился особенно в 2019 году, после выхода сериала NBO «Чернобыль» , сразу же попавшего в рейтинг как один из лучших сериалов мира.