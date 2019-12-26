2019-12-26T18:53:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На пожаре в Барановичском районе погибла 89-летняя пенсионерка

Женщина была инвалидом и не смогла выбраться из дома
Надежда БУТОВИЧ
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В сгоревшем доме погибла пожилая сельчанка. Фото: УМЧС по Брестской области.В сгоревшем доме погибла пожилая сельчанка. Фото: УМЧС по Брестской области.
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Трагедия произошла на территории Барановичского района в среду, 25 сентября. Об этом сообщила пресс-служба УМЧС по Брестской области.

Вечером, примерно в 19.15 часов, сельчане из деревни Скарчево позвонили в МЧС и сообщили о возгорании. Вспыхнул жилой дом на улице Крошинской.

– К моменту прибытия по вызову спасателей жилой однотажный деревянный дом был уже полностью объят огнем, наблюдалось открытое горение. Местные жители сообщили, что в доме может находиться человек, – уточнили в пресс-службе.

Сотрудники звена газодымозащитной службы проникли в горящее помещение и обнаружили в одной из комнат погибшую пенсионерку. 89-летняя сельчанка жила в доме одна, была инвалидом второй группы, имела нарушения опорно-двигательного аппарата и сама не смогла спастись.

До момента, когда пожар был ликвидирован, огонь успел повредить крышу, перекрытия, имущество в доме. Причина возгорания еще не установлена.

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