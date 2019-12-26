Жительница Лиды заплатила интернет-брокеру $5,7 тысячи, а тот исчез

Женщина думала, что торгует в сети активами, а сама исправно перечисляла деньги мошенникам несколько месяцев. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Изменить размер текста: A A

Быстрые легкие деньги – мечта каждого, но кто-то просто мечтает, а кто-то начинает «действовать» и становится легкой добычей мошенников. Так произошло и с жительницей Лиды, которая собственноручно перевела злоумышленникам крупную сумму. О происшествии проинформировала пресс-служба УВД Гродненского областного исполкома.

Вариант заработка женщина нашла на просторах глобальной сети. Сайт в интернете позволял авторизованным пользователям якобы торговать активами на различных мировых рынках, интернет-площадках.

– 41-летней горожанке это предложение показалось надежным, тем более, что с ней вскоре связался «консультант» с сайта. «Брокер» объяснил, как заработать на торговле активами, какие есть минимальные риски, а также о том, что для начала «торгов» нужны вложения. Так мошенник убедил потерпевшую перечислить определенную сумму, – пояснили в пресс-службе.

В период с августа по октябрь 2019 года лидчанка исправно «платила» лжеброкеру, уверенная, что оплачивает взносы и торгует на рынках активами. Осенью «консультант» перестал отвечать на сообщения, и женщина поняла, что вместе с ним пропали и ее кровно заработанные 5746 долларов. Она обратилась к правоохранителям, мошенника ищут.