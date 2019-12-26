2019-12-26T19:55:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин вынес из магазина кучу продуктов, а попался, когда вернулся за колбасой

16 палок сырокопченой его выдали [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина хотел украсть продукты себе на Новый год. Фото: pixabay.com.Мужчина хотел украсть продукты себе на Новый год. Фото: pixabay.com.
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Воришку поймали в одном из столичных магазинов в воскресенье, 22 декабря. В магазине на улице Притыцкого нажали тревожную кнопку, по вызову незамедлительно выбыла группа Департамента охраны. О происшествии рассказали в пресс-службе МВД.

Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний житель Минска, которого охранники торгового объекта заподозрили в кражах.

– В сумке задержанного лежали 16 палок колбасы, которые ему удалось пронести мимо кассы. В кармане мужчина спрятал ключ от камеры хранения в магазине, там лежало еще больше продуктов. А в ячейке было спрятано еще 11 банок с кофе и 2 пакета с кофейными зернами. "Запасы" бодрящего напитка были украдены в «первом заходе», а затем мужчина пошел за колбасой и попался, – узнали правоохранители после изучения видео с камер наблюдения.

Ущерб составил 370 белорусских рублей. Минчанин сказал в милиции, что украденные продукты – это новогодний подарок, который он хотел сам себе преподнести. Вместо презента – уголовное дело по обвинению в краже. Дело передано на правовую оценку.

Оперативное видео.В воскресенье днем в Минске на пульт Фрунзенского отдела Департамента охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в магазине по улице Притыцкого. Прибывший наряд задержал 41-летнего минчанина, которого охранники магазина подозревали в краже. Подробности - https://mvd.gov.by/ru/news/6365

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