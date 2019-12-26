В Скиделе мужчина поджег соседский велосипед, мешавший ему выводить на улицу ребенка-инвалида

Соседи не убирали велосипед с площадки и его, в конце концов, подожгли. Фото: pixabay.com.

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На днях в многоэтажке в Скиделе случился пожар – горело имущество в подъезде. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС увидели лишь задымление, на улицу уже был выброшен источник возгорания – велосипед. Подробности происшествия местному ресурсу «Перспектива» рассказали в городском ГУВД.

– В ходе разбирательства выяснилось, что велосипед поджег один из жильцов многоэтажки. В тот день мужчина был на подпитии, пошел в магазин, но едва выйдя из квартиры в очередной раз наткнулся на соседский велосипед. Он поджег зажигалкой мешавшее ему транспортное средство и ушел, а когда вернулся спустя 10 минут, увидел, что «велик» занялся, источает ядовитый дым и выбросил его на улицу, – прокомментировал Сергей Базенков, замначальника отделения милиции Скиделя.

Казалось бы, простое хулиганство и порча имущества, но не все так однозначно! Правоохранителям подозреваемый признался, что не один раз просил соседей не ставить на общей площадке свой велосипед – занимает место, мешает. А когда нужно вывести на улицу на прогулку ребенка-инвалида и вовсе не пройти!

– Хозяева соседские просьбы проигнорировали, мужчина решил отомстить и совершил поджег. Идет проверка, дело отправлено на правовую оценку, – добавили в милиции.

К слову, стоит помнить, что в многоэтажках правила пользования и правила пожарной безопасности запрещают захламлять коридоры, лестницы, площадки, проходы, запасные выходы и другие помещения. Нарушения грозят штрафом.