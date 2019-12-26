2019-12-26T21:04:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске у метро задержали ипэшника с 11 килограммами немаркированной красной икры

Элитным продуктом мужчина торговал незаконно
Надежда БУТОВИЧ
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Изъятая икры стоит около 1500 белорусских рублей. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Изъятая икры стоит около 1500 белорусских рублей. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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«Комсомолка» ранее рассказывала о нелегальном «предпринимателе» – безработном минчанине, который на личном «Лексусе» развозил по городу красную икру в пластиковой таре. И вот еще один подобный инцидент.

Сотрудники ОБЭП столицы задержали на днях 30-летнего жителя Минского района с крупной партией красной икры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

– Выяснилось, что индивидуальный предприниматель разместил в интернете объявление о продаже красной икры. Продукция, которую реализовывал фигурант, не имела идентификационных знаков, – пояснили в пресс-службе.

Предпринимателя правоохранители «встретили» у станции метро, в тот момент, когда он продавал очередную партию икры. При себе у мужчины было еще 11 килограммов продукции без маркировки. Сумма изъятого контрафакта составила без малого 1,5 тысячи рублей.

Против предпринимателя-нелегала составлены административные протоколы, ему грозит крупный штраф в размере 50% от стоимости изъятого товара.

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В Минске у метро задержали ипэшника с 11 килограммами немаркированной красной икры
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