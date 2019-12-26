Водителей в Беларуси начнут ловить за проезд на «красный» и заезд за стоп-линию
Не так давно с дорог Беларуси убрали мобильные камеры фотофиксации. Но затем приняли решение вернуть их на трассы, поменяв подход к установке, о чем сообщала «Комсомолка».
Однако в новом году ГАИ приготовило для автолюбителей Беларуси еще одно нововведение, которое сможет ударить по кошельку нарушителей. Так Госавтоинспекция уже согласовала с иными заинтересованными госорганами инициативу о том, чтобы ввести видеофиксацию для «съемок» нарушителей. Об этом сообщила belta.by со слов Дмитрия Корзюка, начальника УГАИ МВД.
Новые камеры будут снимать нарушителей, которые заезжают за стоп-линию и имеют привычку «проскакивать» на красный сигнал светофора.
– Инициативу на внедрение камер видеофиксации проявила ГАИ. Предложение уже прошло все этапы согласований в государственных органах, и с новым Кодексом об административных правонарушениях, думается, будет реализовано, – пояснил представитель Госавтоиснпекции.
Уже известно, что новые камеры будут устанавливаться стационарно, на перекрестках, где из-за «проскокеров» (Прим.: как в интернете называют нерадивых водителей) систематически происходят ДТП. Штрафы после видеофиксаций, предупреждения о камерах должны повлиять на нарушителей и стабилизировать ситуацию.
Также в ГАИ добавили, что готовят еще ряд изменений и шагов, которые в будущем поспособствуют обеспечению большей безопасности на дорогах.
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